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Yaşam

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Ankara il genelinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Ankara il genelinde ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, saat 23.59'a kadar, İstanbul il geneli başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevrelerinde kısa süreli fırtına ile birlikte çok kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca, bugün saat 15.00'ten yarın saat 09.00'a kadar Ankara il genelinde kuvvetli yağış olacak. Akşam saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında görülecek yağışların başta Ankara il geneli olmak üzere, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın saat 09.00'a kadar Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, sel, yıldırım, lokal dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli olunmasını istedi.


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