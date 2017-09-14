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Yaşam

Meteoroloji'den rekor sıcaklık uyarısı

"Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli olunmalı"

14 Eylül 2017 15:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin, sıcak hava dalgasının etkisinde kalmaya devam edeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarından itibaren bir haftalık süre boyunca yurt genelinin, sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağının ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek"

"Geçtiğimiz hafta boyunca ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisinde kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretti. Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerimizde bugüne kadar ölçülmüş Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı. Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre; yarından (15.09.2017 Cuma) itibaren bir haftalık süre boyunca yine yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor. Ayrıca ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dün ve bugün yurdumuzdaki hava sıcaklıklarında meydana gelen 2-5 derecelik azalmanın ardından yarından itibaren yurt genelinde tekrar hissedilir derecede artacağı bu hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde (İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında) ekstrem sıcaklık değerleri görülebileceği ve Eylül ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılabileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde gerçekleşecek en yüksek sıcaklıklar ile özellikle yurdumuzun iç kesimlerinde sonbaharın gelmesiyle birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki aşırı farktan dolayı yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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