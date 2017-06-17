Meteoroloji’den pazartesi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, pazartesi günü kuzey iç ve batı kesimlerde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışlar, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusunda etkili olacak.

Pazar günü kuzeybatı kesimlerde, pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; salı günüyse doğu bölgelerde 6 ila 10 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak, tekrar artmasının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul için pazartesi uyarısı

Yurt genelinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hissedilir derecede azalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Gök gürültülü ve sağanak yağışların, salı günü kuzey ve iç kesimlerde; çarşamba günüyse doğu kesimlerde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine ilişkin hava tahmini şöyle:

"Bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde Trakya’dan başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Pazar günü Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde etkili olması, Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ile Göller yöresinde (Isparta) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi; Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ), İç Ege (Afyon, Kütahya), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve Burdur’un doğusu), İç Anadolu'nun kuzeyi (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir) ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı bekleniyor.

Pazar günü kuzeybatı kesimlerde, Pazartesi günü kuzey, iç ve batı bölgelerde; Salı günü doğu bölgelerde 6 - 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor."

