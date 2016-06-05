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Yaşam

Meteoroloji'den pazar uyarısı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul'da yerel sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak

05 Haziran 2016 13:08

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor. İstanbulluları uyaran meteoroloji yetkilileri, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hürriyet'teki habere göre, bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

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