Meteoroloji'den pazar uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor. İstanbulluları uyaran meteoroloji yetkilileri, bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olmasının beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hürriyet'teki habere göre, bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27



İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Konya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 26



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22



Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32