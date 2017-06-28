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Yaşam

Meteoroloji'den "orman yangını" uyarısı

Antalya ve Muğla'da çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık ve düşük nem beklendiği bildirildi

28 Haziran 2017 00:33

Antalya ve Muğla illerinin sahil kesimleri için, yüksek  sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangını gibi meydana gelebilecek  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 
 
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı  Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iki kentte yarından itibaren 3 Temmuz'a  kadar sıcaklıkların 40 ila 45 derece, nemin ise yüzde 10 ila 20 arasında  beklendiği belirtildi.
 
Rüzgârın da genellikle kuzey yönlerden 20 ila 40 kilometre ve zaman  zaman da 40 ila 60 kilometre esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada sıcak ve  kuru havanın meydana getireceği orman yangını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli  ve tedbirli olunması istendi.
 

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