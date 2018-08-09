Meteoroloji'den Ordu'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın yarın saat 15.00'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, yağış uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın yarın saat 15.00'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi.

Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.