Meteoroloji'den müjdeli haber: Yağış yok

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, hafta boyunca Türkiye genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının 3 - 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.



Çağlar, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta boyunca Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışların, tahminleri doğrultusunda yurdu terk ettiğini belirtti.



Hafta boyunca ülke genelinde yağış beklenmediğini ifade eden Çağlar, bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceğini, hava sıcaklıklarının 3 - 5 derece artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.



Çağlar, Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerinde ise gece ve yarın sabah saatlerinde sis beklendiğini ifade etti.



İç bölgelerde gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farkın daha da belirginleşeceğini bildiren Çağlar, özellikle önümüzdeki üç gün süresince Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van, Yozgat, Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Artvin çevrelerinde gece ve sabahın ilk saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.



Çağlar, bir hafta süresince yağış beklenmediğinden, çatı onarımını yapacak vatandaşlar, tarlasını sürecek, ağaç dikecek, gübreleme ya da ilaçlama yapacak çiftçiler için uygun bir hafta olacağını ifade etti.





