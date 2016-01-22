Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için kar uyarısı

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yoğun kar yağışları bekleniyor.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının beklendiği bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de cuma günü başlayacak kar yağışlarının Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'da gelecek haftanın başına kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.



Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.