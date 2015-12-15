Meteoroloji’den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada fırtınanın Marmara'da çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Marmara'da kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor"