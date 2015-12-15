T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji’den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Fırtınanın Cuma günü etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor

15 Aralık 2015 14:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Kuzey Ege ve Marmara bölgelerinde fırtına beklendiğini duyurdu. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada fırtınanın Marmara'da çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Marmara'da kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan esmekte olan rüzgarın Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın zamanla şiddetlenerek 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor"

ETİKETLER

hava durumuegefırtınamarmara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24