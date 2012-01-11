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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de fırtına, İstanbul'un Anadolu yakasında ise kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı.

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de fırtına, İstanbul'un Anadolu yakasında ise kuvvetli yağışın beklendiğini açıkladı.


Okullara kar tatili





Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış uyarısı


Yağışların; sabah saatlerinde Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Kocaeli ve İstanbul Anadolu Yakasında kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesi kısıtlanması vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



Marmara ve Ege'de bu gece ve yarın fırtına bekleniyor


Marmara'da bugün kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden fırtına şeklinde (6 ila 8 kuvvetinde, 60-75 km/saat), Ege'de fırtınanın Perşembe günü sabah saatlerine kadar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden (6 ila 8 kuvvetinde, 60-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle denizcilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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