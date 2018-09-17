T24 LogoT24 Logo
Çevre

Meteoroloji'den Marmara için uyarı

Türkiye'de rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor

17 Eylül 2018 17:31

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Salı günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ETİKETLER

meteorolojiuyarımarmararüzgar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24