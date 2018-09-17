Meteoroloji'den Marmara için uyarı

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Salı günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Artvin çevreleriyle Samsun'un iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.