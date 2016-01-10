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Yaşam

Meteoroloji'den Marmara için lodos uyarısı

Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

10 Ocak 2016 20:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos nedeniyle oluşması muhtemel soba ve bacı gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği belirtilerek şöyle dendi: 

"Marmara bölgesi başta olmak üzere iç ve batı kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden muhtemel soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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