Meteoroloji'den Marmara Denizi için şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi sabah saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, feribot ulaşımı konusunda dikkatli olunması istendi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumartesi sabahından itibaren Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına beklendiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Marmara Denizi'nde Cumartesi gününün ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde '50-75km/s' fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara Denizi'nde aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor."