Meteorolojiden 'kuvvetli yağışlara dikkat' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ülke genelinde aralıklarla görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne ve Kırklareli'nin güney çevreleri, Tekirdağ, Kütahya, Çorum, Sinop'un iç kesimleri, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında; iç ve doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Yağışların sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Edirne ve Kırklareli'nin güney çevreleri, Tekirdağ, Kütahya, Çorum, Sinop'un iç kesimleri, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (lokal su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.



Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney kesimleri, Tekirdağ ile Edirne ve Kırklareli'nin güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOZCAADA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20

BURSA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

İSTANBUL Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla kıyılarının zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

MUĞLA Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

UŞAK Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

ANAMUR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

ANTALYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

HATAY Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKSARAY Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

ANKARA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20

ESKİŞEHİR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

KONYA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

KARABÜK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

KASTAMONU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

ZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20

ORDU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

SAMSUN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

VAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 20