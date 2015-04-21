Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı

Açıklamada, Akdeniz'de fırtına, Doğu kesimlerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı, Doğu ve Doğu Akdeniz'de kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Salı gece saatlerinde, 22 Nisan Çarşamba, 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma sabah saatlerinde; İç Ege, İç Anadolu, Göller Bölgesi, Marmara’nın güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde hafif, bu bölgelerin yükseklerinde (1000 metre ve üzeri) orta kuvvette zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.





'Akdeniz'de fırtına bekleniyor'





Akdeniz'de fırtınanın beklendiği açıklamada, Batı Akdeniz açıkları ile Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın (21.04.2015 Salı) öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz açıklarında Salı gece saatlerine(23:00) kadar, Doğu Akdeniz'de Çarşamba günü ilk saatlerine(03:00) kadar etkisini sürdürmesi tahmin edilmektedir. Antalya körfezinde Çarşamba(22.04.2015) günü ilk saatlerden (00:30) itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Çarşamba sabah(09:00) saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.





'Doğu kesimlerinde kuvvetli toz bulutu bekleniyor'





Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (Salı) , Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari ve Şırnak) çevrelerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yarın (Salı) Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgar ve toz taşınımının meydana getirebileceği soba zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





'Doğu kesimlerinde kuvvetli yağış'





Doğu kesimlerdeki yağışların bugün ve yarın; Sivas'ın doğu ilçeleri, Erzincan, Tunceli, Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan, Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





'Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor'





Yarın (Salı) öğle saatlerinden 22.04.2015 Çarşamba günü öğle saatlerine kadar , Osmaniye, Adana'nın doğu ilçeleri (Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan), Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri (Andırın ve Göksun) ile Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli yer yer yer çok kuvvetli (26-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.