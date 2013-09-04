Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı geldi

Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların; Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ile Sinop’un batı kıyılarında, öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı , akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri Adana'nın doğu ilçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava Sıcaklığı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede( 3 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, kuzey iç ve batı bölgelerde kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Batı ve Orta Karadenizde fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların; Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ile Sinop’un batı kıyılarında, öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı, akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri Adana'nın doğu İlçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını ve taşkın tehlikesi, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın ülke genelinde genellikle kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli, Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına şeklinde(60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanacak olumsuz şartlara karşı denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Bölglerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu 27
Bursa: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
Sakarya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor. 22
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.Karahisar: Az bulutlu ve açık 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Kütahya: Az bulutlu 21
Muğla: Az bulutlu ve açık 30
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve K.maraş'ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu İlçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Hatay: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 31
K.Maraş: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 34
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: Az bulutlu zamanla Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevreleri ile öğleden sonra il geneli sağanak yağışlı 22
Eskişehir: Az bulutlu zamanla Parçalı bulutlu kuzey kesimleri sağanak yağışlı 20
Konya: Az bulutlu ve açık 26
Nevşehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'un batı çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
Bartın: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren aşırı olması bekleniyor. 18
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren kıyılarında aşırı olması bekleniyor. 18
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren aşırı olması bekleniyor. 19
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta karadeniz ile Giresun çevreleri, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.
Ordu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 26
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren batısında, öğleden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24
Tokat: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. 25
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Malatya: Az bulutlu ve açık 31
Tunceli: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
Van: Parçalı az bulutlu 27
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
Gaziantep: Az bulutlu ve açık 32
Kilis: Az bulutlu ve açık 33
Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık 35