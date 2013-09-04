Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı geldi

Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların; Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ile Sinop’un batı kıyılarında, öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı , akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri Adana'nın doğu ilçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava Sıcaklığı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede( 3 ila 8 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, kuzey iç ve batı bölgelerde kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Batı ve Orta Karadenizde fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.



Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların; Sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ile Sinop’un batı kıyılarında, öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı, akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri Adana'nın doğu İlçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını ve taşkın tehlikesi, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın ülke genelinde genellikle kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli, Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına şeklinde(60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanacak olumsuz şartlara karşı denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölglerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60km/saat) esmesi bekleniyor.

Balıkesir: Parçalı ve çok bulutlu 27

Bursa: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25

Sakarya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor. 22

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.Karahisar: Az bulutlu ve açık 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Kütahya: Az bulutlu 21

Muğla: Az bulutlu ve açık 30

Akdeniz

Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve K.maraş'ın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu İlçeleri, K.maraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Hatay: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 31

K.Maraş: Az bulutlu zamanla Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 34

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Ankara: Az bulutlu zamanla Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevreleri ile öğleden sonra il geneli sağanak yağışlı 22

Eskişehir: Az bulutlu zamanla Parçalı bulutlu kuzey kesimleri sağanak yağışlı 20

Konya: Az bulutlu ve açık 26

Nevşehir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop'un batı çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bartın: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren aşırı olması bekleniyor. 18

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren kıyılarında aşırı olması bekleniyor. 18

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren aşırı olması bekleniyor. 19

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, kıyıları yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Orta karadeniz ile Giresun çevreleri, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların öğleden sonra Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm. ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Ordu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 26

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların sabah saatlerinden itibaren batısında, öğleden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Tokat: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı gececek. Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. 25

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Malatya: Az bulutlu ve açık 31

Tunceli: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

Van: Parçalı az bulutlu 27

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Gaziantep: Az bulutlu ve açık 32

Kilis: Az bulutlu ve açık 33

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık 35