Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

T24

Meteoroloji uyardı!



Yağmur geliyor

Hava sıcaklığı





Sağanak yağış beklenen iller



Buzlanma ve don uyarısı

Kuvvetli yağış uyarısı

Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''meteorolojik uyarı''da, son uydu görüntüsünden elde edilen verilere göre, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgarın etkili olmasının beklendiği bildirildi.Uyarıda, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ya da doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması istendi.Bugün akşam saatlerinde ve yarın İstanbul'da yağış bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar esecek dikkat...Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde1 ila 3 derece artacak. Bu arada, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya, Isparta, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak yağış görülecek.Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde1 ila 3 derece artacak. Bu arada, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya, Isparta, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri parçalı ve bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya, Isparta, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde1 ila 3 derece artacak. Genellikle mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde, yoğun sisli geçen illerde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (50-80 km/s)olarak esecek.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu arada iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Marmara ve Kıyı Ege'de Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (50-80 km/s) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, Çatı uçması, Ağaç devrilmesi, Soba ve Dğalgaz kaynaklı zehirlenmeler vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/s) olarak esecek.Ankara: Çok bulutlu ve yer yer yoğun olmak üzere sisliİzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kıyı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli olarak (40-60 km/s) esecek.Adana: Az bulutluAantalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSamsun: Az bulutlu ve açıkErzurum: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.Diyarbakır: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisliBölgelerde hava durumuYapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgelerde hava durumu şöyle olacak:Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, batısı (Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir) ile zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/s) olarak esecek.Ege: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis görülecek.Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Isparta çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.İç Anadolu: Çok bulutlu ve yer yer yoğun olmak üzere sisli geçecek. Sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu ve açık geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sis ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis bekleniyor.