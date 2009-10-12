Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Salı günü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Çarşamba günü ise Antalya, Isparta ve Burdur'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yurtta yağış beklenmediğini ifade etti.

13 Ekim Salı günü, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini anlatan Çağlar, yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İzmir, Aydın ve Muğla kuvvetli olmasının tahmin edildiğini söyledi.

14 Ekim Çarşamba günü, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir çevrelerinde görülecek yağışların, Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta ve Burdur) kuvvetli olması tahmin edildiğini belirten Çağlar, ''Perşembe günü, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ve Güney Ege Kıyıları yağışlı geçecek. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerimiz tekrar yağışlı havanın etkisine giriyor'' diye konuştu.

Sıcaklığın yarın kuzey ve doğu bölgelerimizde 1 ila 4 derece artacağını ifade eden Çağlar, ''Ancak Salı günü, Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece, Çarşamba günü Marmara ile Kuzey Ege'de 8 ila 10 derece, Güney Ege ve Batı Karadeniz'de 6 ila 8 derece azalacak'' dedi.

-KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI-

Rüzgarın, 14 Ekim Salı günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz bölgelerinde Lodostan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğine dikkati çeken Çağlar şunları kaydetti:

''Salı günü denizlerimizde yağışla birlikte şiddetini artıracak rüzgarın, Orta ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batısında fırtına (60-75 kilometre/saat), Güney Ege, Marmara ile Batı Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar (50-60 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Salı günü, Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale) ile Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla), Çarşamba günü Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta ve Burdur) beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği su taşkınları, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması benzeri olumsuz şartlara karşı, ayrıca kuzeybatı bölgelerimizde hissedilir derecede düşecek olan hava sıcaklığının sebep olabileceği gribal enfeksiyonlara karşı halkımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.''