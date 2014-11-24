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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yağışların akşam saatlerinde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

24 Kasım 2014 14:26

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arası denizde fırtına ve Antalya sahil şeridinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da ise sağanak yağışların akşam saatlerinde özellikle kıyı kesimlerinde şiddetini arttıracağı belirtildi. En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan'da ölçüldüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ile Muğla'da bu gece yarısından sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar Burdur, Isparta ile Antalya'nın Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde kar şeklinde olacak.

 

Akşam saatleri için uyarı

     

Rüzgar ise denizlerde gece yarısından sonra Bodrum-Kaş arasında fırtına şeklinde 6, açıklarda 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 3,5 metre civarında olacak. Antalya sahil şeridinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul'da ise havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

 

Kar uyarısı

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, alçak basınç merkezi etkisinde olan bölgede havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın aralıklı karla karışık sağanak ve kar yağışlı geçeceğini bildirdi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı, Bitlis ve Hakkari'de 2, Kars'ta 4, Erzincan'da 6, Erzurum'da 7, Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının da Erzincan ve Van'da 6, Iğdır ve Muş'ta 5, Hakkari'de 4, Ağrı ve Bitlis'te 3, Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece olması tahmin ediliyor.

 

Kar kalınlığı 18 santimetreye ulaştı

     

Cıbıltepe Kayak Merkezinde 18 santimetreye ulaşan kar kalınlığı Konaklı Kayak Merkezi'nde 11, Palandöken Kayak Merkezi'nde 10, Ardahan'da 6, Kars'ta 3, Van'da 2 ve Erzurum'da 1 santimetre olarak ölçüldü. Bu arada Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

 

Trafikte zincir sıkışıklığı

      

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve araçlarının tekerlerine zincir takmayan sürücüler, kent merkezinde trafiği aksattı.

Soğuk ve yağışlı hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

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