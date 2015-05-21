Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı, yağmur hangi bölgelerde etkili olacak?

Başta Marmara ve Ege olmak üzere birçok bölgede sıcak hava yerini yağmura ve soğuğa bıraktı. Öyle ki İzmir’de bile şiddetli sağanak ve dolu, özellikle şehrin doğu kesiminde çok etkili oldu. Diz boyuna ulaşan su ve dolu yüzünden zemin kattaki bazı ev ve işyerlerine su girdi. Sokaklarda biriken sular yüzünden araçlar yollarda kaldı, trafik kilitlenme noktasına geldi.

'Öğle saatlerinden sonra yağış artacak'

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara ve Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağışın bekleniyor.

Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek yağışların; öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Kütahya, Bursa, Bilecik, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa'nın doğusu, Uşak'ın kuzey kesimleri, Amasya'nın batısı, Ankara'nın kuzeybatısı ile Çankırı ve Çorum'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Antalya'da etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İzmir, Antalya, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis ve Muş çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Kütahya, Bursa, Bilecik, Bolu ve Eskişehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 31

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34