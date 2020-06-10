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Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

10 Haziran 2020 23:40

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

 

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