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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve İç Anadolu'nun bazı illeri ile Malatya çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.

08 Haziran 2010 03:00

T24 - Marmara ve İç Anadolu'nun bazı illeri ile Malatya çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat ve Malatya çevrelerinde saat 19.00'a kadar yağışların kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul Anadolu yakasında özellikle Pendik ve Tuzla çevresinde saat 09.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilirken, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olası risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.


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