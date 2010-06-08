Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

T24

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas, Çorum, Amasya, Tokat ve Malatya çevrelerinde saat 19.00'a kadar yağışların kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, İstanbul Anadolu yakasında özellikle Pendik ve Tuzla çevresinde saat 09.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilirken, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olası risklere karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.