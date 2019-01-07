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Çevre

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor

07 Ocak 2019 19:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yarın Orta Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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