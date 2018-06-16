Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Rize, Artvin`in kuzey ilçeleri, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu, Düzce, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzey kesimlerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Akdeniz`in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.