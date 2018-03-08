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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, yurt genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu

08 Mart 2018 22:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ile Kahramanmaraş'a kuvvetli, Bingöl, Tunceli ve Muş'a için ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşlardan oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroji tarafından yapılan yazılı açıklamada, çok kuvvetli (51-75 milimetre) sağanağın beklendiği Artvin ve Rize'de, 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağabilecek yoğun karın (20 santim üzeri) ise yarın gece saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi.

Bu gece saatlerinden itibaren Muş, Bingöl, Tunceli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli (21-50 milimetre) sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, bunun, etkisini yarın sabah saatlerinden sonra kaybedeceği öngörüldü.

Bu gece saatlerinden itibaren Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren ise Ordu ve Samsun çevrelerinde etkili olacak kuvvetli (20-40 milimetre) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildi.

Açıklamada ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Osmaniye ile Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa ve Payas ilçelerinde, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği kaydedildi.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, heyelan, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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