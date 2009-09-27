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Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

27 Eylül 2009 03:31

Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, bugün Doğu Karadeniz (Rize, Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Hopa) ile Ordu ve Ardahan çevrelerinde yarın (pazartesi) ise Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Hopa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Uyarıda, yetkililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

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