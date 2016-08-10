Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri ile batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın, Muğla'nın iç kesimleri, Uşak, Kütahya, Denizli, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu ve Karabük, akşam saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile öğle saatlerinden sonra Mersin kıyıları ve yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Adana: Parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42