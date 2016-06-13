Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Trakya, Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Bursa ve Bilecik) , Kuzey ve Kıyı Ege ( İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak ve Kütahya) ile Eskişehir ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, Kıyı Ege'de hortum riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Doğu Karadeniz için de uyarı

Doğu Karadeniz’de vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı uyarıldı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden çarşamba günü öğle saatlerine kadar bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için halkımızın dikkatli olması önem arz etmektedir. Ayrıca bölgemiz için yapılan meteorolojik uyarıların takip edilmesi, güncel bilgilere sahip olunması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada da fırtınaya karşı bölge halkının dikkatli olması istendi.