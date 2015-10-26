Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu bölgelerinde halen görülmekte olan yağışların; yarın 18.30'a kadar, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 mm), Diyarbakır'ın doğusu, Siirt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.