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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, dolu, ani sel, lokal su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu

04 Haziran 2015 18:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz'in Antalya bölümü, Ege Bölgesi'nin güneyi ile Sinop ve Erzincan'ın batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 20.00'ye kadar etkili olması beklenen yerel kuvvetli yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Çankırı), Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Sinop çevreleri ile Erzincan'ın batı ilçeleri, Uşak'ın güney ve doğu ilçeleri, Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde beklendiğini belirtti. 

DHA'nın haberine göre, Uyarıda ayrıca yerel dolu, ani sel, lokal su baskını, kuvvetli rüzgar karşı tedbirli olunması istendi.

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