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Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olacak yağışlar hafta başına kadar sürecek

16 Ekim 2014 19:20

Meteoroloji yarından itibaren Türkiye’nin büyük bölümü için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi dışında Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller için kuvvetli yağıştan etkilenecek. Yağışlar hafta başına kadar sürecek.     

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye’nin büyük bölümünde yağış etkili olacak. Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görülecek yağışların, İstanbul, Sakarya, Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevreleriyle Mardin'in kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uyarıda, kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Batı Karadeniz ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Bartın, Zonguldak, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve  gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

 

İskenderun, Yayladağı, Samandağ ve Arsuz ilçelerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Hatay'ın İskenderun, Yayladağı, Samandağ ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

      
Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, radarlardan alınan son veriler ışığında, kentin deniz kıyısına yakın olan kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.
      
İskenderun, Yayladağı, Samandağ ve Arsuz'da, gün içerisinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, hortum gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
    

 

 

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