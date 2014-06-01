T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin tamamında görülecek yağışlar gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde olacak.

01 Haziran 2014 10:17

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.    

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pazar günü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği belirtildi.

Yağışların Pazar günü 06.00-20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER

yaşamyağmurdolusağanakmeteorolojihava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24