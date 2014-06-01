Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Pazar günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pazar günü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği belirtildi.

Yağışların Pazar günü 06.00-20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.