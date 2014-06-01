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Çevre

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı ikazda bulundu

01 Haziran 2014 04:26

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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