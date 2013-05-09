Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta başından bu yana yurdun doğu bölgelerinde etkili olan yağışlı havaya ilave olarak batı bölgelerimiz yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Yağışlı sistemin Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar güney ve iç kesimler başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması bekleniyor.

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Sivas ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemizin güneybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile yağış alan yerlerde, yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.



Uyarılar



Yağışların; öğleden sonra İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in güney ve batı ilçelerinde (Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BİLECİK Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 25

EDİRNE Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İSTANBUL Parçalı ve yer yer çok bulutlu 22

YALOVA Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 19



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İZMİR Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

MANİSA Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24



AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın iç ve batı ilçelerinin, akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye ile Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

ANTALYA Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç ve batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

HATAY Parçalı zamanla çok bulutlu 29



İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Konya'nın batı ilçelerinin, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA Parçalı zamanla çok bulutlu 27

ESKİŞEHİR Parçalı zamanla çok bulutlu 25

KIRŞEHIR Parçalı zamanla çok bulutlu 26

KONYA Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/S) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU Parçalı ve az bulutlu 28

DÜZCE Parçalı ve az bulutlu 27

KASTAMONU Parçalı az bulutlu ve kıyıları yer yer sisli 28

ZONGULDAK Parçalı az bulutlu ve yer yer sisli 18



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN Parçalı zamanla çok bulutlu 22

ORDU Parçalı zamanla çok bulutlu 21

SAMSUN Parçalı bulutlu 21

TRABZON Parçalı ve çok bulutlu 20



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri, öğleden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

MALATYA Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

MUŞ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

VAN Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

GAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

ŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29