Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun iç ve batı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, iç ve batı kesimlerde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışın, öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa ve Balıkesir'in doğusu, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri), Göller Yöresi (Isparta, Burdur, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçeleri), Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile akşam saatlerinde Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale), Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz şartlara (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.