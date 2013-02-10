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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteroloji, batı kesimler ile iç ve güney kesimlerde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi

10 Şubat 2013 11:02

Ülkenin batı kesimler ile iç ve güney kesimlerinde görülecek olan yağışların; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar: Ülkemiz genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Güney Ege'de kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ile Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmesi uyarısı: Rüzgarın; batı bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmeleri) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Buzlanma ve don olayı uyarısı: Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Çığ tehlikesi ve kar erimeleri uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeni ile muhtemel çığ tehlikesi ve sıcaklık artışına bağlı olarak kar erimeleri sonucunda oluşabilecek su baskınlarına karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

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