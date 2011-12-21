Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

T24 - Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, ancak iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Adana, Osmaniye ve K.Maraş, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Rüzgar genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde hava durumu





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(16)



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmur ve sağanak yağışlı.(10)



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.(16)



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı.(19)



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.(17)



Samsun: Parçal ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu.(20)



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu geçecek. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.(-2)



Van: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.(5)



Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer sisli.(5)





Bölgelerde hava durumu



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bugün doğu kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey (Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) kesimlerinin bu akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı, batısı çok bulutlu, Orta Karadeniz çevrelerinin gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer sis bekleniyor.





