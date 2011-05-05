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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı illerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı”da, 12.00-18.00 saatlerinde İzmir, Aydın, Adana, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.

Yetkililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları istendi.


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