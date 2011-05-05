Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

T24

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı”da, 12.00-18.00 saatlerinde İzmir, Aydın, Adana, Kayseri, Sivas, Samsun, Tokat, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.Yetkililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olmaları istendi.