-METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Çanakkale, Balıkesir, Manisa ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan 'meteorolojik uyarı' da, söz konusu bölgelerde saat 06.00'dan itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Uyarıda ayrıca, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde etkili olacak kuvvetli sağanağın, sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. Vatandaşların ve ilgililerin su baskını ve sele karşı tedbirli olması istendi.