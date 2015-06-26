Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yurdun bazı bölümlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yerel kuvvetli yağışlarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ve Bingöl ile Van'ın kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Sağanak yağışa bağlı sel ve su baskını görülebileceği ifade edilen açıklamada, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bu gece de Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuvvetli sağanak ve yerel dolu yağışı beklendiği belirtilerek, ilgililerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.