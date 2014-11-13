Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'ye göre hafta sonu Marmara'da da yağış bekleniyor. Yurdun güneybatı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu geceden itibaren etkisini artıracak.

Yağışlar, yarın İzmir'in güneybatı (Menderes, Urla, Çeşme, Seferihisar, Selçuk), Aydın'ın kıyı ilçeleri (Kuşadası, Söke, Didim), Muğla il geneli ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde kuvvetli, Antalya il merkezi ile Kemer, Kumluca, Finike, Serik ilçelerinde, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Datça, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli gerçekleşecek. Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM'da kışa hazırlık toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), olumsuz hava koşullarıyla mücadele konusunda toplantı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kışı sorunsuz geçirmek ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için değerlendirme ve planlama koordinasyon toplantısının AKOM'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan,Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Turgay Gökdemir, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, Ulaşım Daire Başkanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Hakkı Tok, AKOM Müdürü Mustafa Akyüz, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSFALT, ilgili müdür ve müdür yardımcıları ile Karayolları, Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İDO ve BEDAŞ temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Toplantıda, AKOM Meteoroloji Uzmanı Ahmet Köse'nin, kış aylarında havaların nasıl olacağı ve İstanbul'un iklimi hakkında katılımcılara bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Turgay Gökdemir'in bin 22 araç ve iş makinesiyle 308 müdahale güzergahı ve 4000 kilometre yol ağında 4 bin 781 personelle olumsuzluklara karşı çalışma yapılacağını anlattığı kaydedildi.

Kar kürüme ekibi hazır

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 145 traktör kar kürüme ekibinin, muhtarların sorumluluğunda köy yollarını açmak için görev bölümü yaptığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi depolarında 209 bin ton tuz, 1385 ton solüsyon hazır bekletiliyor. İhtiyaç halinde Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tesislerinde günde 2 bin ton solüsyon üretim kapasitesi var. Kritik kavşaklarda 50 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. İlçe belediyelerinde 24 saat nöbetçi ve görev yapacak ekipler hazır bekletilecek. İlçeler imkanları yetersiz kaldığı durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince desteklenecek.

Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambülanslar ile toplanarak, sağlık kontrollerinden geçirilerek misafir edilecek. İlçe belediyeleri bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine getirecek.