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Yaşam

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, bazı illerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi

24 Mayıs 2014 21:49

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Uydu görüntülerinden alınan veriler ve sonmeteorolojik değerlendirmelere göre, Adana ve Mersin'in kuzey ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yetkili ve vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.

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