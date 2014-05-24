Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Uydu görüntülerinden alınan veriler ve sonmeteorolojik değerlendirmelere göre, Adana ve Mersin'in kuzey ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde, akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yetkili ve vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olması istendi.