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Çevre

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Kuvvetli buzlanma ve dona karşı vatandaşlar uyarıldı

15 Ocak 2019 16:49

Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.

Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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