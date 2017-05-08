Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda yarın 10:00 ila 19:00 saatleri arasında Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz içinkuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına' uyarısı yaptı.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Marmara'nın güneyi, Ege bölge geneli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.