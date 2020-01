Meteoroloji'den kar, yağmur, fırtına ve don uyarısı

Nisan ayı sonuna gelinmesine karşın Türkiye’nin bir çok yeri için kar, yağmur ve don uyarı yapıldı. Meteoroloji, Malatya ve Elazığlı üreticileri don riskine karşı uyarırken, Hatay için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Konya ve çevresinde kar beklenirken, Muğla için de fırtına uyarısı yapıldı.

Malatya ve Elazığ'da zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ile Elazığ’da 24 Nisan Cuma ve 25 Nisan Cumartesi gece ve sabah saatlerinde hafif don riski bulunduğunu ve meyvecilikle ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini açıkladı.

Hatay'da kuvvetli yağış uyarısı

Hatay'da kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de aralıklarla etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam ve gece saatlerinde Hatay il genelinde kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Konya ve çevresine kar uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri için yarın akşama kadar kar yağışı ile fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşamdan itibaren Konya'nın kuzeybatı ilçelerinde başlaması beklenen yağışın, gece karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği belirtildi.

Yağışların yarın akşama kadar aralıklarla devam edebileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey yönlerden saatteki hızı 20-30 kilometre esen rüzgarlar yarın sabah kuvvetini arttırarak, zaman zaman saatteki hızı 30-50 kilometre, öğle saatlerinde hızı 60-70 kilometre olan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın kar yağışı ile yer yer tipiye neden olacağı tahmin edilmektedir."

Erzurum, Kars ve Ardahan’a kış geri geldi

Erzurum, Kars, Ardahan’da kar yağışı aralıklarla etkili olurken, geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kars Valisi Günay Özdemir, kar yağışının ardından "12 ay yazı bekleyeceğiz gibi" dedi.

Erzurum, Kars, Ardahan’a iki günden beri geceleri nava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Sabaha dek aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bölge halkı, soba ve kaloriferleri yeniden yakılmaya başladı. Kışlık giysileri yeniden giyenler, artık havaların ısınması beklediklerini söyledi. Kar altında şemsiyesini açarak yürüyen, soru üzerine soğuk havayı değerlendiren Kars Valisi Günay Özdemir de "12 ay yazı bekleyeceğiz gibi" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 2, Erzurum ve Kars’ta 1 dereceyi buldu. Soğuk ve kar yağışlı havanın önümüzdeki Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ile Antalya'nın Kaş ilçeleri açıklarında fırtına uyarısı yapıldı.

Erzurum'da Nisan karı etkili olmaya devam ediyor

Muğla Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, halen kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Nisan karı şeker pancarı ve meyveleri etkiledi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava, çiçek açan kayısı, erik, elma ve armut ağaçlarının yanı sıra ekimi yapılan şeker pancarını da etkiledi. Kar yağışı dolayısıyla hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı. Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, yaptığı açıklamada, son 2 gündür yaşanan soğuk havanın bitkilere zarar verdiğini söyledi. Soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla don olayının yaşanması durumunda bütün ürünlerin etkileneceğini anlatan Tuzlacık, "Bölgemizde son iki günde görülen düşük sıcaklıklar neticesinde bitkisel ürünlerin büyük bir kısmı zarar görmüş durumda. Özellikle bu gece ve yarın gece beklenilen düşük sıcaklıklar ve don olayı bu ürünlerin daha fazla zarar görmesine neden olacak. Bölgemizde yoğun bir şekilde ekimi yapılan şeker pancarı, bu zarardan en çok etkilenen ürün oldu" diye konuştu. Oda olarak zarar tespiti yapmaya çalıştıklarını anlatan Tuzlacık, "Olumsuz hava koşullarının şeker pancarına verdiği zarar büyükse, ekilen ürünler sökülüp, yeniden ekim yapılacaktır. Bunun yanı sıra mevsim itibariyle çiçek açmış meyve ağaçları da don zararından etkilenmiş durumda" dedi.