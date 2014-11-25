Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı; Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için ise fırtına uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Burdur ve Afyonkarahisar, Isparta'nın batı çevreleri, Konya, Karaman ve Isparta'nın doğu çevreleri ile Antalya ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'de sağanak, Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Burdur ve Afyonkarahisar ile Isparta'nın batı çevrelerinde orta kuvvette, Konya, Karaman ve Isparta'nın doğu çevreleri ile Antalya ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kuvvetli, 10-20 santimetre ve yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Antalya'nın doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yarın sabah saatlerinde itibaren, batısından başlayarak Mersin çevrelerinde ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Ayrıca, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenerek, yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Güney Ege'nin güneyinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.



Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.