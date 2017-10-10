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Yaşam

Meteoroloji'den kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak

10 Ekim 2017 22:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sinop, Van, Bitlis, Muş, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sinop, Van, Bitlis, muş, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

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