Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre güney ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 8 derece düşecek. Meteoroloji Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerine ise kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Afyon, Isparta, Sivas, Sinop, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey, Antalya ve Bartın'ın doğu, Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Bursa: Parçalı çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu 27