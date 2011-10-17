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Yaşam

Meteorolojiden kar uyarısı!

Türkiye’nin büyük bir kesiminde etkili olan yağışlı havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye’nin büyük bir kesiminde etkili olan yağışlı havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Genellikle yağmur şeklide görülecek olan yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.


Yurdun batısı ve doğusu iki farklı mevsimi yaşıyor. Trakya’da da yağmur kara dönecek. Sıcaklık Erzurum’da İzmir’den daha yüksek olacak.


Türkiye’nin büyük bir kesiminde etkili olan yağışlı havanın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Genellikle yağmur şeklide görülecek olan yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.


Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, bugün ve yarın kuzeybatı kesimlerde etkili olmaya devam edecek.



Marmara en soğuk bölge


Trakya’da hava yarın daha soğuk olacak. Kuvvetli karayelle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları başlayacak. Fırtına Tekirdağ, Kırklareli ve Silivri'de yaşamı aksatacak boyutlara çıkabilir. Salı günü yağış Trakya'da kesilerek Marmara'nın doğusuna kayacak. Çarşamba günü Marmara’da hava açıyor. Önümüzdeki hafta sonu Marmara yeniden 20 derece.



İç Anadolu'nun doğusu hala sıcak


İç Anadolu yarın yağmurlu olacak. Fakat Sivas ve Kayseri 20 dereceyi geçecek. En soğuk kent olacak Eskişehir 13 derece.



Ege de soğuyor


Güney Ege'ye kadar inen soğuk hava, yağışları kuvvetlendiriyor. Yağmur Salı günü kesilecek. Havanın ısınmaya başlaması ise çarşambayı bulacak.


Pazartesi (yarın) günü Türkiye’nin büyük bir kesiminde görülecek olan; Yağışların Antalya’nın doğu ilçelerinde aşırı, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, gece ve sabah saatlerinde Trakya’da karla karışık yağmur ve kar, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar, Trakya ile Ege Kıyılarında kuzeyden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Batı Akdeniz kıyıları ile iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek.


Hava sıcaklığı, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak.


Salı günü de Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölümleri ile Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Bilecik ve Bolu’nun yüksek kesimlerinde  karla karışık yağmur ve kar  şeklinde olması tahmin ediliyor.


Rüzgar; Trakya ile Marmara’nın güneyinde kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklığı; iç bölgelerde 6 ila 8 derece azalacak, Marmara’nın batısında 6 ila 8 derece artacak.


Çarşamba günü ise Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak,


Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı; batı bölgelerde 5 ila 7 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak.


 

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