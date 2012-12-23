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Yaşam

Meteoroloji'den kar, don ve buzlanma uyarısı

Türkiye genelinde kar ve yağmur bir süre daha devam edecek, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak

23 Aralık 2012 13:28

Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde şiddetli, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de gece saatlerinde ise Göller Yöresinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sadece gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında; önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr genellikle kuzeyli, doğu bölgeler ile Akdeniz ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege ile ilk saatlerde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat), Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

 

Uyarılar

 

ŞİDDETLİ VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Muğla ve Antalya çevrelerinde şiddetli, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de gece saatlerinde ise Göller Yöresinde kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (yerel su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 Km/Saat), Çanakkale, Gökçeada ve Bozcaada çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 Km/Saat) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

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